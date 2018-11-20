الكويت اليوم | «التعليمية البرلمانية»: قانون الجامعات الحكومية وكادر الوظائف الت...

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:17 مساءً - أعلن رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي إن اللجنة حددت 4 أولويات لها خلال دور الانعقاد الحالي وهي مشروع قانون الجامعات الحكومية والاقتراحات المتعلقة بالوظائف التربوية المساندة وتنظيم الاتحادات الطلابية إضافة إلى تنظيم قطاع التعليم العالي.

وفي تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة بين الرويعي أن هذه الاولويات والملفات تتطلب عقد ما لا يقل عن 15 اجتماعا، ما لم يكن هناك تكليف جديد من قبل المجلس حيث يكون هناك موضوع مستعجل.

وأضاف إنه تم إنجاز 78 اقتراحا برغبة تتناول عددا من المواضيع بالعمل التعليمي والتربوي والإعلامي، وتمت الموافقة على أغلبها مع التوصية بأن تكون مواضيع نقاشية للجنة مع الجهات المعنية.

ونفى الرويعي صحة المعلومات التي تشير الى سحب مقترح كادر الوظائف التربوية المساندة من التعليمية وإحالته الى المجلس.

وفي رده على سؤال بشأن ملف الشهادات المزورة، قال: هذا الملف مبحوث في اللجنة منذ سنوات ولم يناقش لأننا لم نحصل على تفويض جديد من المجلس للبحث والتحقيق في هذا الملف، وسنطلب أن يكون على جدول أعمال الجلسة.

وأشار الى أنه تم الاتفاق على مواعيد انعقاد اجتماعات اللجنة التعليمية بأن يكون يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع حين لا تكون هناك جلسات للمجلس.