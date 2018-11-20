الكويت اليوم | عاشور: شبهة.. وراء ارتفاع قيمة مناقصة تأمين «عافية»

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:17 مساءً - أشار النائب صالح عاشور الى اعتقاده بوجود شبهة وراء ارتفاع قيمة مناقصة تأمين عافية.

ورأى عاشور في تصريح إن ارتفاع قيمة مناقصة تأمين عافية للمتقاعدين من 82 مليون إلى 240 مليون دينار مع إضافة خدمات بسيطة دون شموله لفئات جديدة مثل ربات البيوت وكبار السن غير العاملين، أمر مبالغ فيه.

وأضاف إن الخدمات المضافة الى التأمين لا ترقى لمستوى الطموح ويمكن إلغاؤها توفيرا للمال العام، متابعا: سنوجه أسئلة حول هذا الموضوع حيث نعتقد بوجود شبهة من ارتفاع السعر المبالغ فيه.