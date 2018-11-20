الداخلية: العمليات تلقت 20 بلاغاً عن ظهور ألغام جراء الامطار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الداخلية

استمراراً لحملة التوعية التي أطلقتها الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية لتحذير الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي المناطق الصحراوية من عدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غريبة والتي من المحتمل أن تكون من المخلفات العسكرية الخطرة التي انكشفت جراء انجراف الأتربة بسبب هطول الأمطار والسيول على البلاد.

وأشارت الإدارة ان وزارة الداخلية تلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية العديد من البلاغات عن وجود اجسام يشتبه بانها مخلفات عسكرية في المناطق البرية بمحافظة الجهراء حيث وصل عدد البلاغات إلى 20 بلاغاً وانتقلت على الفور فرقة المتفجرات وتم التعامل معها، مشيرةً إلى أنه تم اكتشاف 48 لغماً آخرين وتم التعامل معها أيضاً.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ (112) فور العثور على أي جسم غريب وعدم الاقتراب منه أو محاولة اكتشاف هويته حتى يتم التعامل معه من قبل رجال المتفجرات بما يضمن السلامة للجميع.