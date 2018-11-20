الكويت اليوم | «الأرصاد»: طقس غير مستقر اعتبارا من الخميس المقبل





كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 01:03 مساءً - الأمطار المتفرقة تزداد تدريجيا نهار الجمعة وتكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.. وسرعة الرياح تتجاوز الـ 60 كيلومترا في الساعة





قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن توقعات خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من مساء يوم الخميس المقبل.

وأضاف القراوي في تصريح صحفي اليوم إن تراجع المرتفع الأوروبي وتقدم منخفض السودان الموسمي سيصاحبه وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لأمطار متفرقة ومتفاوتة ما بين خفيفة ومتوسطة تتخللها سحب ركامية مصحوبة بنشاط للرياح.

وتوقع أن تستمر فرص الأمطار المتفرقة يوم الجمعة على أن تزداد تدريجيا مع تقدم ساعات النهار وتكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض المناطق مع رياح نشطة تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة ما يؤدى الى ارتفاع الموج الى أكثر من 7 اقدام وانخفاض بالرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأشار الى أن حالة عدم استقرار الطقس والأمطار من المتوقع أن تستمر على فترات متفاوتة حتى صباح الاثنين المقبل، داعيا المواطنين والمقيمين الى متابعة صفحة الإدارة الإلكترونية (www.met.gov.kw) وتطبيق (Kuwait met) لمعرفة آخر التطورات والتحذيرات الجوية.