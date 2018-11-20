الكويت اليوم | مصدر تربوي لـ«الراي»: لجان اختبارات الفصل الأول على طاولة «التعلي...

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 01:03 مساءً - قال مصدر تربوي لـ«الراي» إن المناطق التعليمية ترفع أسماء رؤساء اللجان والذين سوف يتم تدويرهم خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول إلى قطاع التعليم العام.

وأفاد المصدر إن «لكل رئيس لجنة الحق في ترشيح 10 إلى 15 تربويا للعمل معه في لجنته المدور إليها».