كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 01:03 مساءً - قال مصدر تربوي لـ«الراي» إن المناطق التعليمية ترفع أسماء رؤساء اللجان والذين سوف يتم تدويرهم خلال اختبارات الفصل الدراسي الأول إلى قطاع التعليم العام.
وأفاد المصدر إن «لكل رئيس لجنة الحق في ترشيح 10 إلى 15 تربويا للعمل معه في لجنته المدور إليها».
شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت اليوم | مصدر تربوي لـ«الراي»: لجان اختبارات الفصل الأول على طاولة «التعلي... على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الراي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الراي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .