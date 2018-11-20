الكويت اليوم | «اتحاد المكاتب الهندسية»: الإسراع الحكومي في إيقاف التعامل مع مكا...

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 01:03 مساءً - قال اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية إن الإسراع الحكومي في اتخاذ قرارات بإيقاف التعامل مع مكاتب هندسية وشركات مقاولات كويتية تنفذ مشاريع عملاقة سيؤثر سلبا على سير تنفيذ هذه المشاريع.

وأضاف الاتحاد إن هذا الأمر سيوقع الحكومة تحت المساءلة القانونية، ويوقع أضرارا جسيمة على المال العام والخاص.