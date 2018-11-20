كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 01:03 مساءً - قال اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية إن الإسراع الحكومي في اتخاذ قرارات بإيقاف التعامل مع مكاتب هندسية وشركات مقاولات كويتية تنفذ مشاريع عملاقة سيؤثر سلبا على سير تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف الاتحاد إن هذا الأمر سيوقع الحكومة تحت المساءلة القانونية، ويوقع أضرارا جسيمة على المال العام والخاص.
شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت اليوم | «اتحاد المكاتب الهندسية»: الإسراع الحكومي في إيقاف التعامل مع مكا... على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الراي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الراي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .