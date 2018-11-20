الكويت اليوم | الشاهين يسأل وزير الداخلية يسأل عن آلية التطوع في الدفاع المدني و...

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 01:03 مساءً - وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن آلية التطوع في الدفاع المدني وعدد منتسبيه في الوقت الراهن.

وقال الشاهين: يرتبط الدفاع المدني بدولة الكويت ارتباطاً مباشراً بالمواطنين والمقيمين، حيث أنه يتخذ كل التدابير للحماية المدنية ونجاحه بمدى فهم الأفراد والمؤسسات بوسائل التدابير التي يتخذها الدفاع المدني.

ولعل أبرز ما يقوم به الدفاع المدني من أعمال مرتبطة بأحداث ينتج عنها الطوارئ في المجتمع مثل الكوارث الطبيعية والتسرب الإشعاعي أو الغازي والحروب وغيرها من كوارث تحتاج لتوجيه المجتمع بكيفية التعامل معها.

وسأل: ما هي آلية التطوع في «الدفاع المدني» وكم يبلغ عدد المنتسبين للجهاز حاليا، مع آلية «الدفاع المدني» في التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدولة (الشرطة – الأمن العام – الجيش – الحرس الوطني).

وأضاف: ما هي أدوار «الدفاع المدني» في التعامل مع الأمطار التي سقطت مؤخرا على دولة الكويت والتي نتج عنها غرق طرق وأنفاق وسراديب سكنية؟.