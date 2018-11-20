الكويت اليوم | «التربية» تحدد 25 الجاري موعدا لانتقال مبنى 1 إلى مقرها الجديد في...

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 10:02 صباحاً - مدخل «التربية» ويبدو خاليا من صور وزرائها السابقين حيث تم نقلها إلى المبنى الجديد

حددت وزارة التربية يوم 25 الجاري موعدا لانتقال مبنى 1 إلى مقرها الجديد في جنوب السرة. ويضم المبنى مكتب الوزير والوكيل ووكيلي التعليم العام والتنمية التربوية والأنشطة.

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