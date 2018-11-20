الكويت اليوم | «الأرصاد»: فرصة لأمطار متفرقة نهارا.. وطقس بارد نسبيا ليلا

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 10:02 صباحاً - أفادت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني إن السحب تقل تدريجيا نهار اليوم وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة.

أما ليلا، فيكون الطقس باردا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.