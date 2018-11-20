كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 10:02 صباحاً - أفادت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني إن السحب تقل تدريجيا نهار اليوم وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة.
أما ليلا، فيكون الطقس باردا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت اليوم | «الأرصاد»: فرصة لأمطار متفرقة نهارا.. وطقس بارد نسبيا ليلا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الراي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الراي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .