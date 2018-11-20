الكويت اليوم | خالد مهدي: تاريخ الكويت يشهد للمرأة بالعطاءات وتخطي التحديات

مها البغلي:

المرأة الكويتية والخليجية أثبتتا نجاحهما في جميع المجالات بتميز وإبداع اختيار الدكتورة لبنى القاضي شخصية المرأة الريادية الناجحة للمؤتمر هذا العام

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن تاريخ الكويت يشهد للمرأة بالعطاءات الزاخرة التي لم تخلُ من تحديات استطاعت تخطيها، مشيرة إلى أن الكويت أولت اهتماما كبيرا بالمرأة.

ورعت الصبيح مؤتمر العوامل المشتركة للمرأة الناجحة «ناجحة 2» الذي اقيم أول من امس في فندق كراون بلازا، ناب عنها بالحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، وألقى كلمة راعية الحفل.

وقال مهدي إنه «من دواعي السرور والفخر ان نتحدث اليوم عن المرأة الكويتية بشكل خاص، والمرأة الخليجية بشكل عام، ولعل شعورنا بالفخر تترجمه النجاحات المستمرة التي حققتها المرأة الكويتية والمرأة الخليجية، وما يجمعهما من تميز وعوامل نجاح مشتركة، حيث استطاعت المرأة بفضل العمل الجاد والارادة الصلبة، مواجهة التحديات وتخطي المعوقات واثبتت جدارتها وقدراتها على الانجاز وتحقيق النجاح في مختلف المجالات».

وتابع «أن الاهتمام بقضايا المرأة ومشاركتها واسهاماتها في تنمية مجتمعاتها جاء انطلاقا من ركيزة رأس المال البشري الابداعي احدى ركائز خطة التنمية، كما يأتي الاهتمام بقضايا المرأة انطلاقا من ايماننا بأن الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية الدائمة لجميع الدول، كما أن تمكين المرأة وتنظيم قدراتها واعلاء مكانتها وتغيير ادراكها لنفسها على نحو يجعلها قادرة على الاختيار، ما هو الا جزء من منظومة التنمية البشرية الشاملة في كافة المجتمعات المتحضرة».

بدورها، قالت عضو المجلس البلدي ومنسقة المؤتمر مها البغلي، ان الاستعدادات لهذا المؤتمر استغرقت منا قرابة السنة، وان ما يميز هذا المؤتمر ان فكرته لا ترتكز على ما هي المجالات التي نجحت بها المرأة، فالمرأة الكويتية والخليجية اثبتت نجاحها في جميع المجالات وتميزت وابدعت، مبينة ان السؤال المطروح في المؤتمر «ما العوامل التي ساهمت في نجاح المرأة؟».

وأضافت انه في مؤتمر 2016 تم اختيار 8 سيدات كويتيات نجحن في ريادة الاعمال وقمنا بدراسة جميع ظروف حياتهن، واستخلصنا في دراسة مع مستشار المؤتمر الدكتور اسماعيل الشطي النتائج والعوامل التي ساهمت في نجاح هؤلاء السيدات، مبينة ان ردود الافعال على هذه الدراسة كانت جدا جميلة وعدد من الجهات تواصلت معنا للحصول على هذه الدراسة، وهذا ما شجعنا على تكرار ذات الدراسة ولكن على شخصيات خليجية.

وخلال الحفل تم اختيار الدكتورة لبنى القاضي كشخصية للمرأة الريادية الناجحة للمؤتمر للعام 2018، وتم تكريمها على الجهود التي بذلتها لتحقيق الريادة للمرأة وخدمة المجتمع.