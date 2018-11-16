الكويت اليوم | «الطيران المدني»: فتح جميع الممرات المغلقة في مطار الكويت بسبب ال...

كتب نواف الحمد في الجمعة 16 نوفنبر 2018 10:03 مساءً - أعلنت الادارة العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، عن فتح جميع الممرات في مطار الكويت الدولي التي كانت مغلقة بسبب الأمطار الغزيرة والأحوال الجوية التي مرت بها البلاد.

وذكرت الادارة في بيان صحافي ان خطة الطوارئ التي نفذتها الادارة نجحت بشكل كبير في المحافظة على استمرارية حركة الملاحة الجوية، لافتة الى أن توقف الحركة لعدة ساعات جاء احترازيا بسبب كثافة السحب الركامية ولضمان سلامة الطائرات، مشيرة الى أن حركة الطيران عادت الى طبيعتها في أقل من 12 ساعة

وأشاد البيان بدعم مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء المعنيين وبمتابعة ومساندة وزير الدولة لشئون الاسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري التي كان لدعمهم الدور الكبير في تذليل كل العقبات اثناء تطبيق خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي على مدى الأيام الماضية.

وقال البيان إنه كان لجهود الجهات الحكومية (الداخلية والدفاع والأشغال والنفط والصحة والحرس الوطني والإطفاء والدفاع المدني والهيئة العامة للطرق وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود) الأثر البالغ في مساندة ودعم الادارة العامة للطيران المدني في سرعة التعامل مع هذه الأوضاع غير الطبيعية.