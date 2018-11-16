كتب نواف الحمد في الجمعة 16 نوفنبر 2018 10:03 مساءً - تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عبر فيه عن دعمه ومساندته للكويت قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة آثار الظروف المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، مؤكدا على ان ابناء الكويت المخلصين ومن كافة القطاعات هم الدرع الحامي واليد العليا في مجابهة اي عوامل مناخية تمر بها الكويت.
وقد عبر المبارك عن شكره وتقديره لهذا الاتصال الاخوي والبادرة الكريمة من رئيس وزراء مملكة البحرين والتي تؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت اليوم | رئيس وزراء البحرين للمبارك: أبناء الكويت هم الدرع واليد العليا في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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