الكويت اليوم | «الأرصاد»: طقس البلاد غائم إلى غائم جزئيا نهارا وبارد نسبيا ليلا ...

كتب نواف الحمد في الجمعة 16 نوفنبر 2018 11:14 صباحاً - ذكرت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني إن الطقس نهار اليوم يكون غائما إلى غائم جزئيا.

وقالت الإدارة على موقعها الإلكتروني الرسمي إن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح بين 12 و 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.

وأضافت إن الطقس ليلا يكون باردا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب في بعض المناطق.