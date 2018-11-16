الكويت اليوم | الدفاع المدني: تعاملنا مع 6089 بلاغا فعليا خلال الـ24 ساعة الماضي...

كتب نواف الحمد في الجمعة 16 نوفنبر 2018 11:14 صباحاً - أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني الكويتية العقيد جمال الفودري اليوم التعامل مع 6089 بلاغا فعليا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الفودري في تصريح صحفي إن إحصائية البلاغات التي وردت إلى بدالة (112) لدى الإدارة العامة المركزية للعمليات بلغت 32094 اتصالا.

وأوضح أن عدد البلاغات الفعلية بلغ 6089 موزعة على عدة جهات فنحن نتلقى البلاغ من رقم (112) ونتولى إحالته إلى جهة الاختصاص، لافتا إلى أن البلاغات الفعلية موزعة على وزارة الصحة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية 636 بلاغا، والإدارة العامة للاطفاء 1000 بلاغ، والدفاع المدني 396 بلاغا، والأمن العام 1225 بلاغا، والنجدة 1593 بلاغا، والمرور 1239 بلاغا.

وبين الفودري أن مياه الأمطار انحسرت يوم أمس في بعض المناطق الشمالية الغربية منها الجهراء والصليبيخات وجابر الأحمد والقيروان، مشيرا الى هطول الأمطار بشكل كثيف وغزير مما تسبب بسيول داخل المنازل وتجمع المياه وهذا سبب رئيسي في زيادة عدد البلاغات.