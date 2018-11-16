الكويت اليوم | المستشفيات تفتح عياداتها اليوم لتدارك مواعيد العطلة





رضا لـ «الراي»: لا إيقاف للعمليات الجراحية الطارئة





المطيري: تعاملنا مع 724 بلاغاً نقلنا منها 419 حالة إلى المستشفيات





بنك الدم ناشد للتبرع تفاديا لأي نقص





فيما تواصلت اجتماعات وزيرالصحة الدكتور باسل الصباح مع قياديي الوزارة وقيادات المستشفيات، للوقوف على سير العمل وتذليل العقبات، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المرضى وتقديم الخدمة الطبية المميزة لهم، أصدر الوزير تعليماته للمستشفيات بفتح عيادة واحدة استثنائية اليوم الجمعة من الساعة 8 حتى 11.30 لاستقبال المرضى ممن كانت لديهم مواعيد سابقة يومي الاربعاء والخميس الماضيين، لصرف الادوية اللازمة لهم.

وأكدت الوزارة أن خطة الطوارئ المعلن عنها لمواجهة موجة الأمطار التي تمر بها البلاد حاليا، في حالة تفعيل دائم في كل قطاعات الوزارة ومستشفياتها، حرصا على توفير رعاية صحية جيدة لجميع المراجعين. وذكرت في بيان صحافي ان ذلك يأتي في إطار التعاون بين الجهات الحكومية لمواجهة موجة الامطارالغزيرة، كل جهة في موقعها، لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين وكل من يعيش على أرض هذه البلاد الطيبة.

من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا في تصريح لـ«الراي» عدم ايقاف أي عمليات جراحية طارئة أو عاجلة، نافيا جملة وتفصيلا ما تم تداوله بهذا الشأن. وأوضح ان «الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين وان جميع العمليات الطارئة أوالعاجلة يتم اجراؤها دون ادنى تأخير».

وبين ان «العمليات التي تم تأجيلها بشكل موقت في المستشفيات العامة فقط هي غيرالطارئة أو العاجلة والتي ليس هناك اي ضرر أو مضاعفات جراء تأجيلها مؤكدا ان المستشفيات التخصصية تباشر اجراء جميع انواع العمليات وفق المواعيد المقررة».

من جهة ثانية، ناشد بنك الدم المركزي المواطنين والمقيمين بالتبرع بالدم لتفادي النقص. وقال بنك الدم انه نظرا لسوء الأحوال الجوية ووجود نداء بعدم الخروج من المنازل الا لحالات الضرورة فقد تدنى عدد المتبرعين أول من أمس من 350 الى 15 متبرعا، والبنك يناشد المواطنين والمقيمين التبرع لتفادي نقص مخزون الدم الاستراتيجي وسد حاجة جميع المستشفيات من الدم ومشتقاته. واوضح بنك الدم أنه استقبل المتبرعين أمس من الساعة الواحدة ظهرا حتى السابعة مساء.

وواصلت الوزارة في السياق ذاته بث الرسائل التوعوية عبر قطاعاتها المعنية، نافية في الاطار ذاته ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ان مستشفى الجهراء لم يستوعب مرضى الطوارئ. واكدت الوزارة انه لا صحة كليا للامر حيث يوجد في مستشفى الجهراء عدد أسرة كافٍ ويتماشى مع خطط الطورئ.

من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية الدكتور عبدالرحمن المطيري، إن عدد البلاغات التي وردت إلى إدارة الطوارئ الطبية بلغ 724 بلاغا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن 419 حالة من اجمالي هذه البلاغات تم نقلها الى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة. وأشار في الوقت نفسه الى ان اقسام الطوارئ بجميع المستشفيات العامة التابعة للوزارة تعاملت مع 8614 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية. واضاف أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاملت مع البلاغات والحالات حسب البروتوكولات المتبعة وفقا لخطة الطوارئ.

على جانب آخر، ذكر المطيري أن مسؤولي الشؤون الهندسية بالمستشفيات والمراكز الصحية أجروا عمليات صيانة لأماكن الخرير عند حدوثها اولا بأول.

وبين أن التنسيق مستمر مع مسؤولي وزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية والجهات الرسمية الاخرى للتعامل مع التجمعات المائية، لتسهيل وصول المرضى الى المستشفيات والمراكز الصحية ووصول سيارات الإسعاف لحالات الطوارئ.

وفي الاطار ذاته وحرصًا من الوزير الصباح على المتابعة المستمرة والدقيقة، والوقوف بصورة مباشرة على سير العمل في المستشفيات الحكومية، وتقديم خدمة صحية مميزة للمواطنين، تفقد أمس مستشفى الولادة لحل مشكلة تجمعات مائية خارج المبنى بقرب محولات الكهرباء، الأمر الذي ساعد في حل المشكلة سريعا بمعاونة آليات وزارة الدفاع والحرس الوطني.

من جهته كشف مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة منذر الجلاهمة لـ«الراي» أن عدد الحالات التي تعاملت معها الادارة منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى الثامنة صباح أمس بلغ 169 حالة.