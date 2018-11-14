الكويت اليوم | وقف التأشيرات للعمالة الإثيوبية

كتب نواف الحمد في الأربعاء 14 نوفنبر 2018 08:10 صباحاً - أصدرت الإدارة العامة لشؤون الإقامة تعميماً بوقف إصدار تأشيرات الدخول للعمالة المنزلية من الجنسية الإثيوبية.

ووفقاً للتعميم، الصادر أول من أمس، فإنه تقرر وقف إصدار سمات الدخول وفق المادة 20 (عمالة منزلية) للأشخاص المنتمين لجنسية إثيوبيا سواء من الذكور أو الإناث.

وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الإثيوبية كانت قد طلبت هذا الأمر من سفارة الكويت في أديس أبابا لعدم وجود اتفاقية معتمدة بين البلدين بخصوص العمالة المنزلية حتى الآن.

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