الكويت اليوم | «الأرصاد»: طقس غائم جزئيا وتحسن تدريجي في الرؤية الأفقية

كتب نواف الحمد في الاثنين 12 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهار اليوم غائما جزئيا وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.
أما ليلا، فيكون الطقس معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.
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