الطيران المدني: تشغيل جميع رحلات "الكويتية" الى الدول العربية من مبنى T4

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الطيران المدني ‏أعلنت الادارة العامة للطيران المدني عن زيادة التشغيل من مبنى الركاب ( T4) في مطار الكويت الدولي ليشمل جميع المحطات في الدول العربية اعتبارا من الأربعاء 2018/10/10 .

‏ وقال رئيس لجنة التشغيل م. صالح الفداغي بأن الخطوط الجوية الكويتية سوف تشغل من المبنى رحلات بحدود 42 رحلة يوميا .

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