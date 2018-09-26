الخارجية الكويتية: ولى العهد السعودى يزور البلاد مطلع الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 10:40 مساءً - قال خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية الكويتى، إن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، سيبدأ زيارته الرسمية للكويت مطلع الأسبوع المقبل.

ووصف "الجارالله" فى تصريح للصحفيين عقب مشاركته بحفل السفارة الصينية، بمناسبة عيدها الوطنى، العلاقات بين الكويت والسعودية بالمتميزة والمتنامية.

وأضاف قائلا: "نحن دائما نشعر بالفخر والاعتزاز بتطور تلك العلاقات، وننظر بإعجاب لما تحقق من إنجازات فى المملكة، ومنها الإنجاز الكبير الذى حققته المملكة فى انطلاق القطار السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وهنأ "الجارالله" الأشقاء فى المملكة بهذا الإنجاز الذى يصب فى خدمة جميع المسلمين، منوها بالدور الكبير والمهم الذى تلعبه المملكة فى خدمة الأمة الإسلامية، من خلال رعايتها المتميزة للأماكن المقدسة.

وعلى جانب آخر، أكد نائب وزير الخارجية الكويتى، أن بلاده بدأت فى اتخاذ الخطوات العملية لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الصين، من خلال تشكيل لجنة فى وزارة الخارجية تجمع وزارات الدولة والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الصين، تتحقق يوما بعد يوم، مستذكرا زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى يوليو الماضى إلى الصين؛ حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وإبرام عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال زيارة الأمير، والتى تتعلق بالتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى ومجالات الطاقة.

ووصف العلاقات الكويتية الصينية بـ"التاريخية"، مشيرا إلى أن الكويت تعد أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، التى تعد من القوى الكبرى، وتلعب دورا مؤثرا وأساسيا فى المنطقة.