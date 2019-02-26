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شكرا لقرائتكم وظائف في وزارة البيئة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء.
وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري أن الوظائف الشاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد.
وأشار عسيري إلى أن شروط التعاقد تشمل:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يقل مؤهله العلمي عما هو محدد للوظيفة المرشح عليها.
– أن يكون حاصلاً على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية.
– ألا يكون المتعاقد معه مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى.
– أن يكون لائقاً صحياً وفق لائحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة المدنية.
– أن يلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل مقر عمله.
ودعا عسيري الراغبين من المواطنين والمواطنات إلى الاطلاع على المسميات والتقديم على الوظائف، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط: (هنا)، والدخول إلى أيقونة التوظيف وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء 21 / 6 / 1440هـ، ولمدة عشرة أيام.
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