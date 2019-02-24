شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة السيف القابضة في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وحائل، ونجران.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني – كهربائي (حائل).

. موظف جامع بيانات التخطيط والدخول (نجران).

. محاسب أول (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2019م.

وأفادت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



مختارات 3 أوامر أصدرها الأمير محمد بن سلمان باسم الملك تُسجل في تاريخ السعودية



فضيحة جديدة لقطر.. الدوحة تدفع مليون دولار شهريًا لأحد مقربي ترامب مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.