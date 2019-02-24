شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين لدى مصرف الراجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في المدن التالية: “الرياض، والدمام، والباحة، وصامطة”.

وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير العلاقات- التجارية (للرجال/ الدمام).

. مدير فرع (عدد وظيفتين للنساء/ الباحة).

. مدير فرع (للنساء/ صامطة).

. قائد فريق- العلاقات (للنساء/ الرياض).

. مساعد مشرف ملفات معلومات العملاء (للنساء/ الرياض).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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