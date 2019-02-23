- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف لحملة البكالوريوس بشركة محطات الحاويات برابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة محطات الحاويات الوطنية المحدودة توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس لذوي الخبرة، للعمل بمحافظة رابغ، بالمسميات التالية (مدير عمليات محطات الحاويات Container Terminals Operations Manager)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مدير عمليات محطات الحاويات (Container Terminals Operations Manager).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.
3- خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
4- مهارات التواصل الممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
5- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس (الوورد، والاكسل).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/04/22م.
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
مختارات
- طلب نوف مكتمل مع رفض المرفقات .. حساب متابعات الخليج 365 يوضح
-
- وظائف شاغرة للجنسين في شركة أمريكان إكسبريس
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف لحملة البكالوريوس بشركة محطات الحاويات برابغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.