شكرا لقرائتكم 13 وظيفة شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وتبوك، والطائف”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي أول ضمان الجودة (الرياض). . قائد فريق خدمات الاستشارات الإدارية للأسطول (الطائف). . مخطط إدراج إمكانية إدارة الأسطول (الطائف). . فني صيانة الطائرات (تبوك). . مشرف مناوب المحاكاة (الرياض). . مشرف فني صيانة الطائرات (الرياض). . أخصائي معدات الطائرات (تبوك). . مهندس محاكاة مراقبة الأسلحة (الرياض). . مدرب فني ميكانيكي (الطائف). . مدرب فني كهربائي (الطائف). . فني خزانات الوقود- التايفون (الطائف). . فني الخروج- التايفون (الطائف). . مشرف فني خزانات الوقود- التايفون (الطائف). وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

مختارات طلب نوف مكتمل مع رفض المرفقات .. حساب متابعات الخليج 365 يوضح



الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس بنجلاديش في ضحايا حريق دكا مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر 13 وظيفة شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 3 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.