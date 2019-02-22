شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في شركة أمريكان إكسبريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أمريكان إكسبريس السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- تحليلات الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي- التدريب والتطوير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة الموارد البشرية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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