شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام في الخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج السبت المقبل، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة على وظيفة “معيد” في عدد من التخصّصات بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وكليات فروع الجامعة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة من خلال الرابط التالي: هنا

ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف التسجيل في موقع الالكتروني للجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 25 / 6 / 1440هـ.



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