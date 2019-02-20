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شكرا لقرائتكم 11 وظيفة شاغرة لدى مجموعة شاهيني في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام”.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مسؤول مراقبة مخزون (الرياض).
. أمين مستودع (عدد وظيفتين/ الدمام).
. أمين مستودع (عدد وظيفتين/ جدة).
. أمين مستودع (عدد 4 وظائف/ الرياض).
. فني ميكانيكي (عدد وظيفتين/ جدة).
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أبريل 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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