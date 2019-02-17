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شكرا لقرائتكم وظائف تدريبية شاغرة للنساء في شركة علم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة عِلم- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية شاغرة للنساء، لمدة 8 أسابيع، لحمَلة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ التخصصات المطلوبة هي:
. هندسة برمجيات.
. علوم الكمبيوتر.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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