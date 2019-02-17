شكرا لقرائتكم 12 وظيفة إدارية شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وبينت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير مشاريع الأنظمة.

. أخصائي تطوير الشراكات.

. رئيس قسم- التميز مؤسسي.

. مستشار شرعي.

. رئيس قسم- دراسات المصارف الوقفية.

. أخصائي تطوير أنظمة.

. أخصائي توثيق وأرشفة.

. أخصائي حسابات.

. أخصائي جودة.

. سكرتير (عدد 3 وظائف).

وأوضحت الهيئة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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