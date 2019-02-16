شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة إريكسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson” المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

. موظف السلامة والصحة المهنية: الشهادة التقنية أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الصحة والسلامة المهنية).

. مدير التوصيل: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو ما يعادلها.

. أخصائي الأداء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات والاتصالات).

. مهندس حلول: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، نظم المعلومات).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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