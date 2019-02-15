شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى مجموعة شاهيني بجدة وخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظتي جدة، وخميس مشيط.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب حسابات فرع (جدة).

. محاسب حسابات فرع (خميس مشيط).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أبريل 2019م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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