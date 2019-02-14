شكرا لقرائتكم 5 وظائف قيادية وإدارية شاغرة في مصرف الراجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف أول أمن المعلومات- الحوكمة والمخاطر والامتثال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أمن المعلومات، تقنية المعلومات)، أو أي مجال مماثل.

. مشرف عمليات الصراف الآلي (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، المحاسبة، المالية)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

. مسؤول دعم الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المحاسبة، المالية، الاقتصاد، التسويق)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

. مدير رقمي: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



مختارات شاهد بالفيديو .. الملك سلمان في مكتبه بقصر الحكم



الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالرياض مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.