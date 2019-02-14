وظائف صحية وتعليمية بـ الهيئة الملكية بالجبيل

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف صحية وتعليمية شاغرة لحملة البكالورويس، للعمل بالمسميات التالية (مشرف صحي، ومعلم تاريخ، ومعلم جغرافيا، ومعلم تربية بدنية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية خاصة، ومعلم تربية خاصة، ومرشد طلابي، ومرشد طلابي، ومعلم حاسب آلي، ومعلم تربية فنية، ومعلم فيزياء، ومعلم تربية إسلامية، ومعلم لغة عربية، ومعلم رياضيات)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- مشرف صحي.

2- معلم تاريخ.

3- معلم جغرافيا.

4- معلم تربية بدنية.

5- معلم لغة إنجليزية.

6- معلم تربية خاصة (مسار نطق وتواصل).

7- معلم تربية خاصة (مسار إعاقـة عقلية / فكرية).

8- مرشد طلابي (تخصص علم نفس).

9- مرشد طلابي (تخصص علم اجتماع).

10- معلم حاسب آلي.

11- معلم تربية فنية.

12- معلم فيزياء.

13- معلم تربية إسلامية.

14- معلم لغة عربية.

15- معلم رياضيات. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 2019/02/14 وينتهي بتاريخ 2019/02/27م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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