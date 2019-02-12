شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سيمينس بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس الاتصالات والخدمة عن بعد: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة.

. منسق التعليم المهني: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التعليم، أو الهندسة).

. مهندس خدمة (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2019م.

وبينت شركة سيمينس أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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