- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بالأسماء.. وزارة الطاقة تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها للمقابلة الشخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 82 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الشاغرة والمعلن عنها سابقاً على موقعها الإلكتروني في تاريخ 6/ 5/ 1440هـ وذلك لإجراء المقابلات الشخصية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل مع الأسماء المرشحة عن طريق وسائل الاتصال من واقع بياناتهم بمنصة (جدارة)؛ لتحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية.
وأكدت الوزارة أن حضور المقابلة واجتيازها يعد شرطاً أساسياً للترشيح ولا يعني ذلك القبول النهائي للمرشح أو المرشحة.
أسماء الذكور عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
أسماء الإناث عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
مختارات
- فيديو.. منى فاروق تكشف تفاصيل الفيديو المثير مع شيما الحاج والمخرج الشهير!
-
- فيديو .. شيما الحاج : تطلقت بعد الفيديو الفاضح مع منى فاروق والمخرج وحاول العودة لي ورفضت!
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. وزارة الطاقة تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها للمقابلة الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.