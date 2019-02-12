شكرا لقرائتكم بالأسماء.. وزارة الطاقة تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها للمقابلة الشخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 82 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الشاغرة والمعلن عنها سابقاً على موقعها الإلكتروني في تاريخ 6/ 5/ 1440هـ وذلك لإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل مع الأسماء المرشحة عن طريق وسائل الاتصال من واقع بياناتهم بمنصة (جدارة)؛ لتحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية.

وأكدت الوزارة أن حضور المقابلة واجتيازها يعد شرطاً أساسياً للترشيح ولا يعني ذلك القبول النهائي للمرشح أو المرشحة.

أسماء الذكور عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

أسماء الإناث عبر هذا الرابط (اضغط هنا).



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