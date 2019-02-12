وظائف إدارية شاغرة بشركة عبداللطيف جميل في عدة مدن

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة عبداللطيف جميل عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة بعدة مدن، للعمل بمسمى (مستشار الخدمة، ومحاسب)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- مستشار الخدمة (Service Advisor) (الرياض – 4 وظائف).

2- مستشار الخدمة (Service Advisor) (الدمام – وظيفتان).

3- محاسب (Accountant) (الرياض – 3 وظائف).

4- محاسب (Accountant) (جدة – 3 وظائف). موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/12م. طريقة التقديم:

– للتقديم ومعرفة بقية الشروط من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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