شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة بلجنة المساهمات العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (سكرتير)، لحملة درجة دبلوم سكرتير تنفيذي من معهد الإدارة العامة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– سكرتير. الشروط:

1- درجة دبلوم سكرتير تنفيذي من معهد الإدارة العامة.

2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

3- القدرة على استخدام الحاسب الآلي. طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة (اسم المتقدم والوظيفة):

[email protected]

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية شاغرة بلجنة المساهمات العقارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.