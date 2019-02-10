شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للسعوديات في فندق إيلاف بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر– عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع أحد الفنادق التابعة للمجموعة في مجمع رد سي مول بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظفة الحجوزات.

. موظفة علاقات النزلاء.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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