شكرا لقرائتكم وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد صيدلة: شهادة الدبلوم في تخصص الصيدلة.

. أخصائي شبكات: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

. محلل أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، وعلوم المعلومات).

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



مختارات بعد موافقة الملك سلمان .. ما هي الفاتورة المجمعة وهدفها؟



الملك سلمان يوافق على مبادرة الفاتورة المجمعة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.