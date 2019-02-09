43 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة، وشركة أساس العالمية المحدودة، وشركة الزامل لخدمات التبريد والتكييف، وشركة حلول الطاقة الخليجية” في محافظة الجبيل. وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس ميكانيكي- أنابيب (عدد وظيفتين). . مهندس ميداني- ميكانيكي (عدد وظيفتين). . مشرف مراقبة الجودة- ميكانيكي (عدد وظيفتين). . مراقب بنية تحتية- ميكانيكي (عدد 3 وظائف). . لحام أنابيب (عدد 5 وظائف). . سباك أنابيب (عدد 5 وظائف). . عامل (عدد 10 وظائف). . مسؤول اتصالات. . مشغل أوتوكاد- ميكانيكي/ شبكات أنابيب (عدد 4 وظائف). . أخصائي تطوير منظمة. . مراقب مستندات. . مسؤول وقت وتحضير (عدد 3 وظائف). . موظف مشتريات. . محاسب. . مخطط فني. . فني إلكترونيات. وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)

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