شكرا لقرائتكم وظائف قيادية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف قيادية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك الإسلامي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار أول التمويل الإسلامي- التكافل والزكاة والأوقاف.

. مدير- مراقبة الأعمال التنفيذية والتسليم.

. مدير محفظة الأوراق المالية.

. أخصائي أول الاستشارات الفنية.

وأوضح البنك الإسلامي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح حتى تاريخ 9 مارس 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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