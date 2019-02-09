وظائف شاغرة للجنسين في جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بحائل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفرعدد من الوظائف الإدارية والتعليمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: . مدير معهد تدريب. . مدير مركز اجتماعي. . مديرة معهد تدريب. . مدربة مسبح. . منقذة مسبح. . مديرة مركز اجتماعي. . مسؤول علاقات عامة وإعلام. . مصمم ومصممة- انفوجرافيك وموشن جرافيك. . مدربين ومدربات- دورات تأسيسية وتطويرية. . معلمين ومعلمات- لغة إنجليزية. وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي: – أن لا يقل المؤهل عن درجة البكالوريوس. – أن يكون المتقدم لديه خبرة مناسبة في مجال تخصصه. – اجتياز المقابلة الشخصية. – التفرغ التام للعمل. وأوضحت الجمعية أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، علما بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019م.

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