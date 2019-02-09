وظائف طبية وحرفية وفنية بمستشفى الملك فيصل

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف طبية وحرفية وفنية بالرياض، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (استشاري مساعد الرعاية المركزة، وخبّاز، واستشاري جراحة القلب، وفني ثاني نظام الأمن)، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه. الوظائف:

1- استشاري مساعد الرعاية المركزة (العناية الحرجة للقلب – الرياض).

2- خبّاز (خدمات الطعام لكبار الشخصيات – الرياض).

3- استشاري جراحة القلب (جراحة القلب – الرياض).

4- فني ثاني نظام الأمن (النظام الأمني للتحكم بالدخول – الرياض). طريقة التقديم:

– من خلال الروابط التالية:

1- استشاري مساعد الرعاية المركزة (العناية الحرجة للقلب – الرياض):

اضغط هنا 2- خبّاز (خدمات الطعام لكبار الشخصيات – الرياض):

اضغط هنا 3- استشاري جراحة القلب (جراحة القلب – الرياض):

اضغط هنا 4- فني ثاني نظام الأمن (النظام الأمني للتحكم بالدخول – الرياض):

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