الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف بعدة شركات ضمن برنامج التأهيل

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل لدى (شركة أساس العالمية المحدودة، وشركة الزامل لخدمات التبريد و التكييف، وشركة حلول الطاقة الخليجية) من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، بالمسميات التالية (فني الكترونيات، وموظف مشتريات، ومخطط، ومحاسب)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- فني إلكترونيات:

– درجة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.

– خبرة ثلاث سنوات. 2- موظف مشتريات:

– الثانوية العامة.

– خبرة ثلاث سنوات. 3- مخطط:

– درجة الدبلوم في تخصص تقنية هندسة التكييف والتبريد.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة. 4- محاسب:

– درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– خبرة خمس سنوات. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/04م وينتهي بتاريخ 2019/02/14م. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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