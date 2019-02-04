وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة الملك سعود

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود عن حاجته لمتعاونين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للرجال والنساء.
وأوضحت جامعة الملك سعود أن الوظائف متاحة في تخصصات العلاقات العامة والموارد البشرية وإدارة الأعمال والمحاسبة.
وأشارت الجامعة، إلى أنه يتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى إيميل المركز وهو : [email protected]
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