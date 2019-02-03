وظائف بعدة تخصصات في مجموعة البحري

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية لذوي الخبرة بالرياض، بمسمى (محاسب تنفيذي، ومنسق مستندات)، لحملة الدبلوم والبكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- محاسب تنفيذي (Key Account Executives).

2- منسق مستندات (Documentation Coordinator). موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/03م. طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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