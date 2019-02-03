شكرا لقرائتكم خبر عن "أوفكوم": فودافون تتصدر قائمة "الأكثر شكاوى" في خدمات الإنترنت والهاتف والان مع التفاصيل

تصدرت شركة الاتصالات "فودافون" في بريطانيا قائمة الشركات التي تلقت شكاوى من خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي في البلاد، وهي القائمة التي تصدرها هيئة تنظيم الإعلام البريطانية كل 3 أشهر "أوفكوم"، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضحت "أوفكوم" أن عدد الشكاوى من "فودافون" من خدمة الإنترنت في بريطانيا بلغ 27 شكوى بين كل 100 ألف مشترك، مقارنة بمتوسط شكاوى وصل إلى 15 شكوى للشركات الأخرى.

كما تلقت فودافون بريطانيا 19 شكوى بين كل 100 ألف مشترك بسبب خدمة الهاتف الأرضي، وهو رقم أعلى من المتوسط البالغ 11 شكوى فقط في هذه الفئة، فيما أعاد العملاء سوء جودة الخدمة إلى افتقار الشركة سياسة جيدة للتعامل مع الأخطاء.

وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها الشركة في الاستطلاع، الذي جرى على الربع الثالث من 2018، لأن الشركة لم تدخل سوق الهاتف والإنترنت الأرضي ببريطانيا إلا في عام 2015، ولم يتم تضمينها في الإحصائية إلا بعد أن أصبحت مؤهلة وتجاوزت حصتها في السوق 1.5% من إجمالي المشتركين.

وعلى جانب آخر، تصدرت شركة "فيرجن" قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة التلفزيون المدفوع، حيث تلقت 19 شكوى من بين كل 100 ألف مشترك، مقارنة بمتوسط 7 شكاوى فقط للشركات الأخرى.