وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف بمجال الموارد البشرية للعمل بالشركة بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة، للعمل بمسمى (أخصائي الموارد البشرية، ومحلل أول الموارد البشرية)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي الموارد البشرية (HRS Specialist):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- محلل أول الموارد البشرية (Senior HRS Analyst).

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/03م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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