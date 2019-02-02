وظائف تقنية بالشركة السعودية لتقنية المعلومات

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (مدير إدارة خدمات البنية التحتية Infrastructure Service Management Manager)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– مدير إدارة خدمات البنية التحتية (Infrastructure Service Management Manager). الشروط: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

3- لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال ذات صلة. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/04/01م. طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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