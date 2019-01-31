شكرا لقرائتكم وظائف قيادية شاغرة في شركة المراعي للألبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة المراعي أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير المبيعات الإقليمي: درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، أو مجالات الأعمال ذات الصلة.

. مدير مجموعة المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت شركة المراعي أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يناير 2019م.

وأشارت شركة المراعي إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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